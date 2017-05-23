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İngiltere'deki konser alanında patlama!
23.05.2017 - 01:29 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reuters İngiltere'deki konser alanı 'Manchester Arena'da iki patlama sesi duyulduğunu duyurdu. Olay henüz netleşmezken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildiği yayılan söylenti arasında.
Kaynak: Reuters
Etiketler : manchester,patlama,ingiltere,
475890 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/475890.aspx
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