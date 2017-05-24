Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Ernesto Abella, salı akşamı sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından Duterte'nin ülkesine geri dönmesi gerektiğini söyledi. 5 gün için Rusya'ya giden Duterte, Perşembe günü gerçekleşecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini gerçekleştiremeden ülkesine geri dönmek zorunda kaldı. Ayrıca, Moskova ziyareti kapsamında, bir üniversitede bir konferans verkmek ve Başbakan Medvedev ile ikili görüşmeler yapmak planları arasındaydı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, ABD ile ilişkilerin tırmanmasının ardından Rusya ve Çin'in güvendiği iki büyük dünya gücü olduğunu söylemişti. Duterte, geçen yıl Çin ziyaretinde, "Kendimi ideolojik akışınızda yeniden düzenledim. Belki Putin'le konuşmak için Rusya'ya gideceğim. Dünyaya güçlü ülkelerin sadece Çin, Filipinler ve Rusya olduğunu söyleyeceğim. Tek yol bu " açıklamasını yapmıştı.