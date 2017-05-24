Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi ziyaretlerde bulunmak için Moskova'ya giden Duterte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Duterte, ülkesinde terör örgütü DEAŞ'a bağlı bir grubun Mindanao bölgesini kuşattığını anlatarak, çatışmaların devam ettiğini ve bu nedenle ziyaretini yarıda keserek ülkesine döneceğini bildirdi

.

Rusya'yı yakın dost olarak gördüklerini vurgulayan Duterte, "Buraya sizin desteğinizi almak ve yardım istemek için geldim. Ülkemiz modern silahlara ihtiyaç duyuyor. ABD'ye bazı siparişlerimiz vardı ancak orada durum net değil. DEAŞ'la mücadele etmek için modern silahlara ihtiyacımız var." diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı temennisinde bulunan Putin ise durumun bir an önce normale dönmesini umut ettiğini dile getirdi.



Moskova'daki Putin-Duterte görüşmesinin yarın yapılacağı duyurulmuştu ancak Duterte'nin, ülkesindeki saldırılar nedeniyle ziyaretini yarıda kesme kararının ardından görüşmenin öne alındığı bildirildi.