Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, yaptığı açıklamada, Katar Haber Ajansı sitesinin hacklendiğini bildirerek, "Şeyh Temim bin Hamad Al Sani hakkında yanlış beyanlara yer verildi." dedi.

Yayınlanan haberlerin gerçekle ilgisi olmadığını vurgulayan Sani, bunu yapanları cezalandırmak için inceleme başlatıldığını duyurdu. Katar Emiri'nin ABD'ye karşı çıkıp İran'ı destekler beyanatta bulunduğu haberleri Alarabiya ve SKY News Arapça televizyon kanallarından Katar Haber Ajansına dayandırılarak yayınlandı.