Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmede, Kıbrıs Türk tarafı adına müzakereleri yürüten Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar da hazır bulundu.

Toplantının ardından basına açıklama yapan Eide, Cumhurbaşkanı Akıncı ile uzun ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, her iki liderin de İsviçre'nin Cenevre kentinde Kıbrıs konferansının tekrar toplanmasının yolunu aramak istediğini bildirdi.

Müzakerelerde, yöntem ve konferans arayışının nasıl organize edileceği ve konferans öncesinde neler yapılacağıyla ilgili hala çözümlenmemiş konular bulunduğuna işaret eden Eide, bu konularda anlaşmaya varılabileceğini ancak ondan önce aşılması gereken bir mesafe olduğunu ifade etti.

Eide, "(Müzakerelerde) Çözümlenmemiş konularda neticeye ne kadar erken varılırsa o kadar iyi olacak. Ancak bu konular her iki taraf için de hassas konular." dedi.

Ortak görüşler yanında üzerinde çalışılması gereken farklılıklar bulunduğunu vurgulayan Eide, müzakerelerde, konuların sıralanması, yöntemi, hangi farklı konuların ele alınacağı ve Cenevre'de hangi noktaların tartışılabileceği gibi detaylı soruların önlerinde durduğunu söyledi.

Eide, bu konuların arkasında saygı duyulması gereken siyasi farklılıkların da yattığını kaydetti.

Cenevre'de yapılacak olası Kıbrıs konferansının BM önderliğinde yürütüleceğini anımsatan Eide, ancak liderlerin Kıbrıs'ta önlerinde duran konularda neler yapmak istediklerini sıraya koymadıkça konferansın bir anlam taşımayacağını belirtti.