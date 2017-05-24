Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar, Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye dayandırılan, "Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar'daki büyükelçilerinin 24 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri" açıklamasını reddederek, bunun gerçek dışı olduğu bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın basın ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Al Sani'den söz konusu ülkelerin büyükelçileriyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Katar Haber Ajansı (QNA) sitesinin henüz bilinmeyen bir grup tarafından hacklendikten sonra bakanın Twitter hesabına dayandırılarak verilen açıklamaların "uydurma ve gerçek dışı" olduğuna vurgu yapıldı.

Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, QNA sitesinin henüz bilinmeyen bir grup tarafından hacklendiğini belirtmiş ayrıca Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici açıklamalarının da gerçek dışı olduğunu açıklamıştı.

Katar Emiri'nin ABD'ye karşı çıkıp İran'ı destekler beyanatta bulunduğu gerçek dışı haberleri El-Arabiyya ve SKY News Arapça televizyon kanallarından Katar Haber Ajansına dayandırılarak yayınlanmıştı.