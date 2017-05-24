Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Kahire’nin kuzeyinde Sisi'nin de katılığı bir açılış esnasında söz alan Dumyat milletvekili Ebulmaati Mustafa, asgari ücretin bin 200 cüneyhten (67 dolar) 3 bin cüneyhe çıkarılana (166 dolar) kadar akaryakıt zammının ertelenmesi talebinde bulundu.

Mısır Devlet Televizyonu (ERTU) tarafından canlı yayınlanan törende milletvekili, "Fabrika sahipleri akaryakıt ve enerji zammını ürünlere yansıtacak ve haliyle zammın faturasını sıradan insanlar ödeyecek. Dar gelirli insanlar buna tahammül edemez. Asgari ücret 3 bin cüneyhe çıkana kadar zammın ertelenmesini umut ediyoruz." dedi.

Milletvekilinin bulunduğu bölüme doğru dönerek sözünü kesen Cumhurbaşkanı Sisi herkesi şaşırtan bir çıkış yaptı. Sisi sinirli bir tavırla, "Sen kimsin? Bahsettiğin konuyu araştırdın mı, devletin kalkınmasını mı yoksa ölmesini mi istiyorsun? Lütfen bahsettiğiniz meseleleri iyice araştırın ve ondan sonra konuşun. Devlet duygusallık ve lafla kalkınmaz. Devletin durumu ve değeri konusunda size karşı sorumlu olan benim." ifadelerini kullandı.