Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede yaşayanların çoğu tahliye edilmiş olsa da geçim sıkıntısı çeken yerel sakinler hala canları pahasına çöp yığınları etrafında ekmeklerinin peşinde.

Çöpten topladıkları eşya ve malzemeleri satarak hayatlarını kazanan bu insanlara, yığınların altında kalan cesetler ve buraya gelip yakınları için ağlayan insanlar eşlik ediyor.

50 yıldır çöp topluyor

Çöp toplayıcılarından Kiros Meles (60), AA muhabirine 10 yaşından bu yana ekmeğini bölgedeki çöplerden çıkardığını anlattı.

Yaşanan felakette yakınlarını kaybetmediği için Allah'a şükrettiğini söyleyen Meles, 5 çocuğu ve kocasıyla burada hayatını sürdürdüğünü dile getirdi.

Meles, "Günde yaklaşık 150 birr (20 lira) kazanıyorum. Çocuklarımdan üçü burada kazandığım parayla okudu ve mezun oldu. Hükümet yetkilileri burada kalmamamız için uyardı ancak başka çaremiz yok." dedi.

Çöplerin arasında yakınlarına dua ediyorlar

Koshe'de çöp toplayanlardan 68 yaşındaki Ayenew Yetayew de yaşananların çok acı olduğunu belirterek, "Çöp yığınlarının altında hala cesetler var. Ölenlerin aileleri buraya gelip çöplerin arasında yakınları için ağlayıp, dua ediyor." diye konuştu.

Hükümetin bu cesetlerden haberi olmasına rağmen bir şey yapmadığına dikkati çeken Yetayew, hayatını kaybedenlerin yakınlarının bir kısmına olaydan sonra yaklaşık 30 bin birr (5 bin lira) yardım yapıldığını kaydetti.

Yetayew, evinin kirasını ödeyemediği için eşi ve üç çocuğuyla burada üç yıl önce kurduğu çadırda yaşamaya başladığını söyledi.

Çöp toplama alanındaki heyelanda çok sayıda arkadaşını kaybettiğini ifade eden Yetayew, "En az 50 tanıdığımı burada kaybettim. Fakirim. Yaşamak için burada çalışmak zorundayım." diye konuştu.