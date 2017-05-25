Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan boyunca renkli ve yöresel kıyafetler giymeyi tercih eden Endonezyalılar, kıyafet alışverişi için kent genelinde birçok giyim mağazasının bu aya özel büyük indirimlerinden faydalanıyor.

Başkentin cami ve bahçeleri de mübarek ay için temizlenip süslendi, camilerde ilk teravih için hazırlıklar tamamlandı.

Ülke genelinde her Ramazan ayında düzenlenen halka açık iftarlar için mekanlar belirlenirken, bu organizasyonlar sokaklara asılan bildirilerle halka duyuruldu.

Endonezya Diyanet İşleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Endonezya'da ilk teravih yarın gece kılınacak ve 27 Mayıs'ta oruç tutulmaya başlanacak.

Başkentte Müslüman vatandaşlar, 13 saat 21 dakika oruç tutacak. İlk imsak yerel saatle 04.25'de, iftar 17.46'da yapılacak.