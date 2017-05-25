Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UMH'ye bağlı İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Özel Caydırıcı Kuvvetler, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yayımladığı açıklamada, Manchester saldırısının faili Salman Abedi'nin kardeşi olduğu belirtilen Haşim Abedi'nin bir buçuk aydır güvenlik güçlerince takip edildiğini belirtti. Açıklamada, inceleme ekiplerinin Haşim Abedi hakkında başkent Trablus'ta terör eylemi düzenleme girişiminde olduğuna dair bilgi edindiği aktarıldı.

Bu bilginin Libya Başsavcılığı Ofisi Araştırma Bürosu başkanına sunulduğu kaydedilen açıklamada, onun emri üzerine şahsın ivedilikle salı günü akşam saatlerinde yakalandığı ifade edildi.

Haşim Abedi'nin, kardeşi Salman Abedi'nin daha önce gönderdiği 3 bin doları teslim alırken yakalandığı belirtilirken, olayın gerçekleştiği yere ilişkin bilgi verilmedi.

"Saldırının tüm ayrıntılarına vakıf"

Manchester doğumlu Haşim Abedi'nin ilk sorgusunda, kendisinin ve kardeşinin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğunu itiraf ettiği bildirilen açıklamada, "Haşim, saldırının hazırlık aşamasında İngiltere'de bulunduğunu itiraf etti. Terör saldırısının tüm ayrıntılarına vakıf olduğunu açıkladı. İngiltere'den 6 Nisan 2017 tarihinde ayrıldığını ve kardeşi Salman ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi." ifadeleri kullanıldı.

Basında yer alan haberlerde ise Manchester failinin babası Ramazan Abedi'nin de Trablus'un Ayn Zara bölgesinde yakalandığı öne sürüldü.

İngiliz polisi, Manchester'daki konser salonu Manchester Arena'da gerçekleştirilen bombalı saldırının failinin 22 yaşındaki Salman Abedi olduğunu açıklamıştı.

Manchester Arena konser salonunda ABD'li şarkıcı Ariana Grande'nin konserinin sonunda meydana gelen bombalı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı. Polis, saldırganın da patlama sırasında öldüğünü duyurmuştu.

Gözaltına alınanların sayısı 7'ye ulaştı

Manchester polisinden yapılan açıklamada, Manchester Arena konser salonundaki saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Manchester kenti Blackley bölgesinde bir kadının, ülkenin Nuneaton bölgesinde de bir erkek şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin soruşturması ve operasyonlarının ülke genelindeki bazı adreslere yapılan aramalarla hızlı ve etkili şekilde sürdüğü vurgulanan açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınanların sayısının 7'ye çıktığı ifade edildi.