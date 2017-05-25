Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın, evinde piton yılanı buldu. Cocoa kentinde yaşayan Juanita Tedesco, çamaşır yıkarken, evcil faresinin battaniyesine dolanan bir pitonla karşı karşıya kaldığını söyledi. Yılanı battaniyeyi durulurken gördüğünü ve hemen polisi aradığını belirten Tedesco, pitonun "Prenses" adlı faresini yemeye çalıştığını düşündüğünü belirtti.

Polis Mike Dellatorre de WESH kanalına yaptığı açıklamada, yılanın büyük ihtimalle başka bir evden kaçan evcil bir hayvan olduğunu kaydetti. Olay, eyalette bir haftada evlere giren üçüncü piton vakası oldu. Polis, salı günü Orlando'da bir adamın mutfak kilerinde bir pitonla karşılaştığını söylemişti. Pembroke Pines'da da bir adam da geçen cuma günü garajında 2 metre uzunluğunda bir piton bulmuştu.