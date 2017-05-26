Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkede terör tehdit seviyesinin yükseltilmesinin ardından şehirlerarası sefer yapan trenlerde silahlı polisler devriye görevi yapıyor. Silahlı polisler aralık ayından bu yana zaman zaman Londra metrosunda da denetim gerçekleştiriyor.

İngiltere çapındaki 27 büyük hastanenin de bu hafta sonu için olası bir terör saldırısına karşı gerekli hazırlıkların yapılması yönünde uyarıldığı bildirildi. Hastanelerin acil müdahaleye hazır hale getirilmesini amaçlayan uyarının, somut bir istihbarata dayalı olmadığı, yükseltilen terör tehdit seviyesi kapsamında yapıldığı belirtildi.

ABD ile bilgi paylaşımı yeniden başladı

Öte yandan İngiliz polisi Manchester soruşturmasıyla ilgili ABD’li muhatapları ile yeniden bilgi paylaşımına başladı. Terörle mücadeleden sorumlu polis şefi Mark Rowley, alınan güvencelerden sonra bilgi paylaşımının başladığını söyledi.

İngiltere'de terör tehdit seviyesi salı günü skaladaki en yüksek basamak olan "kritik"e çıkartılmıştı. Devreye alınan özel güvenlik planı çerçevesinde de yaklaşık bin silahlı askeri personel, polisin emrinde hassas binaların ve mevkilerin korunmasında görev almaya başlamıştı.

Pazartesi gecesi Manchester Arena konser salonunun çıkışında gerçekleşen saldırıda, Libya asıllı Salman Abedi üzerindeki bombayı patlatarak 22 kişinin ölümüne, 59 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.