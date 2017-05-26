Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Okan Ukav - Türkiye Gazetesi

Filipinler’in Mindanao Adası'nın Marawi kentinde terör örgütü DEAŞ’a bağlı Ebu Seyyaf örgütü liderine düzenlenen operasyonun ardından bölgede harekete geçen bir grup terörist, DEAŞ'ın sözde bayrağını çeşitli noktalara asarak şehir merkezini ele geçirdiğini ilan etmişti. Terör örgütü üyeleri bölgedeki polis merkezini yağmalarken, hastane, hapishane ve okulları ateşe vermişti.

Gelişmeler sonrası Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Mindanao eyaletinde sıkıyönetim ilan etti. Filipinler ordusu, çatışmaların dördüncü gününde 31 teröristin öldürüldüğünü ifade ederken 13 hükümet görevlisinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

150 SİVİL KURTARILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan Yarbay Jo-Ar Herrera, iki tugay askerin zırhlı askerler ve hava kuvvetleri tarafından desteklendiğini bildirdi. Kara kuvvetlerinin ise, savaş helikopterleri tarafından desteklendiğini sözlerine ekleyen Herrera, evlerinde ve iş yerlerinde mahsur kalan 150’den fazla sivilin kurtarıldığını belirtti.

Hükümet kaynakları, kent merkezini ele geçiren teröristlerin arasında çoğunlukla Endonezya ve Malezyalı savaşçıların bulunduğunu bildiriyor.

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella, Duterte'nin, resmi ziyaret için bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da basına yaptığı açıklamada, Mindanao eyaletine bağlı Marawi şehrinde "kalkışma çıktığı gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu.

Devlet Başkanı Duterte, olayla yakından ilgilenmek için Moskova ziyaretini kısa keserek ülkesine dönmüş ve sıkıyönetim yasasını imzalamıştı. (Türkiye Gazetesi)

DUTERTE, RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Rusya ziyareti sırasında Moskova yönetimini yakın dost olarak gördüklerini vurgulayan Duterte, "Buraya sizin desteğinizi almak ve yardım istemek için geldim. Ülkemiz modern silahlara ihtiyaç duyuyor. ABD'ye bazı siparişlerimiz vardı ancak orada durum net değil. DEAŞ'la mücadele etmek için modern silahlara ihtiyacımız var." diye konuşmuştu.

Yaşanan gelişmeleri takiben açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Filipinler Devlet Başkanı Duterte'nin vardığı anlaşma çerçevesinde zirve için hazırlanan anlaşmaların mutlaka imzalanacağını kaydederek, ilk aşamada aralarında savunma mutabakatının da bulunduğu 9 anlaşmanın imzalandığını belirtti.

ABD'DEN FİLİPİNLER'E DESTEK

ABD Basın Sekreteri yayınladığı bildiride, "Bu korkak teröristler, güvenlik görevlilerini öldürdü ve masum vatandaşların hayatlarını tehlikeye attı" diyerek Filipinler’in Marawi şehrindeki saldırıları kınadı. ABD hükümeti, Filipinler'in terörle mücadelesine destek ve yardımını sürdüreceğini belirtti.

Öte yandan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Abella, "Barış ve istikrar noktasında hükümetlerimizin teröre karşı işbirliği konusunda kararlı olması hayati önem taşıyor. ABD’nin DEAŞ ile bağlantılı gruplara karşı Filipinlere destek vermesi bizi memnun ediyor. Terörizm hiçbir ulusal sınır tanımıyor ve masum vatandaşları hedef alıyor. Bizi destekleyen herkese minnetimizi ifade ediyoruz" dedi.

"UYUŞTURUCU VE TERÖRE KARŞI MÜCADELE SÜRECEK"

Yanı sıra Filipinler hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre Devlet Başkanlığı öncülüğünde uyuşturucu ve teröre karşı verilen mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Filipinler medyası saldırının ilk anlarından itibaren bölgede faaliyet gösteren Ebu Seyyaf ve Maute militanlarının terör örgütü DEAŞ'tan destek aldığını duyurmuştu. Öte yandan ülkede son dönemde güvenlik güçlerinden ağır darbe yiyen uyuşturucu baronlarının teröristlere lojistik destek sağlamış olabileceği düşünülüyor.