Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Irak ve Suriye'deki DEAŞ operasyonlarında örgüte ağır bir darbe vurulduğunu açıkladı. Pentagon'dan verilen bilgiye göre, örgütün liderlerinden üçü öldürüldü.

Nisan ve Mayıs aylarındaki saldırılarda hedef alınan örgüt liderleri, Irak ve Suriye'ye yurt dışından gelmiş isimler.

Elinde tuttuğu en büyük Musul'u kaybetmek üzere olan DEAŞ, günler içinde sadece Rakka'ya sıkışacak. Örgütün batıdaki en büyük merkezi El-Bab ise, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla 23 Şubat tarihinde geri alındı.

DEAŞ, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. 2014'ten bu yana Irak'ta kaybettiği alan ise yüzde 65'in üstünde. Irak'ta Felluce ve Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, Musul'u da kaybetmesi halinde yalnızca Suriye'deki kalesi Rakka'ya sıkışacak.

Küresel bir terör ağına dönüşen DEAŞ, bugüne kadar 30'dan fazla ülkede saldırı düzenledi. Sayıları 150'yi aşan saldırıların bazıları doğrudan örgüte üye teröristler tarafından yapıldı, bazılarında ise yerel militanlar kullanıldı.

Beş kıtayı kana bulayan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü. Irak ve Suriye'deki savaşta ölenlerin sayısı ise tam bilinmiyor. Örgütün katlettiği sivil veya askerlerin on binlerce olduğu tahmin ediliyor.