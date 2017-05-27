Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada "tiksindirici ve korkakça" olarak nitelendirilen terör saldırısı kınandı.

Saldırının kurbanlarının yakınları ile Mısır halkına taziye dilekleri sunulan açıklamada, terörizmin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik en ciddi tehditlerden birisi olduğu kaydedildi.

Saldırının failleri, organizatörleri, finansörlerinin yakalanıp yargı önüne çıkarılmasının önemi vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede Mısır ile işbirliği içinde olunacağı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı açıklamada "korkunç" olarak nitelendirdiği terör saldırısını kınadı.

Mısır'ın Minya kentinde Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıda en az 28 kişi hayatını kaybetmişti.