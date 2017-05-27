Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü. Kulenin ışıkları daha önce de Londra, Orlando, St. Petersburg ve Brüksel'deki terör saldırılarının ardından karartılmıştı. Hidalgo, dün sosyal medya hesabında, "Mısır'daki Hristiyan toplumu barbar ve alçak bir saldırının hedefi oldu. Bütün düşüncelerim ölenler ve aileleri için." mesajını paylaşmıştı.

Mısır'ın Minya kentinde Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıda 28 kişi hayatını kaybetmişti.