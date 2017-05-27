Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü. Kulenin ışıkları daha önce de Londra, Orlando, St. Petersburg ve Brüksel'deki terör saldırılarının ardından karartılmıştı. Hidalgo, dün sosyal medya hesabında, "Mısır'daki Hristiyan toplumu barbar ve alçak bir saldırının hedefi oldu. Bütün düşüncelerim ölenler ve aileleri için." mesajını paylaşmıştı.
Mısır'ın Minya kentinde Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıda 28 kişi hayatını kaybetmişti.
Eyfel Kulesi Mısır için karartıldı
27.05.2017 - 04:57 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 04:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eyfel Kulesi'nın ışıkları Mısır'da Kıptileri taşıyan otobüse yönelik saldırıda hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü. Kulenin ışıkları daha önce de Londra, Orlando, St. Petersburg ve Brüksel'deki terör saldırılarının ardından karartılmıştı. Hidalgo, dün sosyal medya hesabında, "Mısır'daki Hristiyan toplumu barbar ve alçak bir saldırının hedefi oldu. Bütün düşüncelerim ölenler ve aileleri için." mesajını paylaşmıştı.
Etiketler : eyfel kulesi,mısır,
476988 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/476988.aspx
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