Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz havayolu şirketi British Airways (BA), küresel bilgisayar sistemlerindeki teknik sorunlar nedeniyle uçuşlarda gecikmeler olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel bilgisayar sistemini devre dışı bırakan teknik sorunun en kısa zamanda çözülmesi için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow ve Gatwick havalimanlarında bugün yerel saatle 18.00 öncesinde yapılması planlanan bütün uçuşların iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, teknik sorunlardan etkilenen uçuş sayısı belirtilmezken, İngiliz medyasında özellikle Heathrow, Gatwick ve Kuzey İrlanda’daki Belfast havalimanlarından yapılan uçuşlarda uzun rötarlar olduğu ifade edildi.

British Airways yolcuları, sabah erken saatlerden itibaren şirketin internet sitesinde yaşanan sorunlardan dolayı check-in işlemlerini gerçekleştiremedi.