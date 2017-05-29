Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'in belediye başkanı, 24-25 Mayıs'ta burada yapılacak NATO Zirvesi'ne katılmayı planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklamasında, "Brüksel topraklarında Erdoğan'a destek mahiyetindeki hiçbir eyleme ve toplanmaya izin verilmeyecek" şeklinde skandal bir çıkış yapmıştı.

"BRÜKSEL BELEDİYE BAŞKANI İŞİNE BAKSIN"

Bu skandal çıkış karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Brüksel Belediye Başkanı, Brüksel sokaklarını nasıl temizleyeceğini düşünsün. İşine baksın." cevabı gelmişti.

BELEDİYEYE ÇÖP PROTESTOSU

Ancak anlaşılan o ki Brüksel Belediye Başkanı sokakları nasıl temizleyeceğini fazla düşünümüyor. Çoğunlukla Türklerin yaşadığı mahallede insanlar sokakta belediyenin çöpleri toplamamasını protesto etti.