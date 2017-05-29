Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin füze ve topçu birlikleriyle askeri personelin savaş yeteneğinin geliştirilmesine yönelik tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

Temsili düşman hedeflerine atışların yapıldığı tatbikatta, insansız hava araçları ve zırhlı birlikler de yer aldı.

ERMENİSTAN GÜÇLERİNE GÖZDAĞI

Ermenistan'da büyük korkuya sebep olan tatbikat sonrası yerel medya Azerbaycan aleyhinde propagandaya hız verdi. Kısa süre önce Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikat düzenlemiş, iki ülkenin bu hamlesi Azerbaycan toprağı Karabağ'da işgalci olan Erivan yönetiminde endişeye yol açmıştı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan yılbaşında yaptığı açıklamada Türkiye ve Azerbaycan'ı güçlü silahlarla vurabilecek durumda olduklarını öne sürmüştü.

Kardeş Azerbaycan'ın yeni hamlesi Bakü ve Ankara'da "dosta güven, düşmana gözdağı" olarak yorumlandı.