Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şam'daki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, başkentin doğusundaki Berze Mahallesi'nden 8 Mayıs'ta başlayan askeri muhaliflerin ve sivillerin tahliyesi sona erdi.

Dün gece yola çıkan konvoyda yer alan yaklaşık bin kişiden 250'si İdlib'teki Saad barınma merkezine varırken, kalanı Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Halep'in kuzeyindeki Cerablus'a doğru yol alıyor.

Şam'ın doğusundaki Kabun ve Tişrin mahallelerinde tahliyeler tamamlanarak, 14 Mayıs'ta rejim güçlerinin kontrolüne girmişti. Berze'nin de boşaltılmasıyla rejimin, başkentin doğusundaki Doğu Guta bölgesi üzerindeki kuşatması daralmış oldu.

Esad rejimi, Berze ile son bir yıl içinde başta Şam'ın batısı olmak üzere ülke genelinde 10 bölgeyi kontrolüne aldı.

Rejim, ele geçirmeyi hedeflediği bölgeyi ilk etapta sıkı askeri kuşatmaya alıyor. Havadan ve karadan yoğun şekilde saldırdığı bölgelere uzun süre insani yardım girmesine izin vermiyor. Bombardımanlarla sivil katliamı yapmaktan çekinmeyen rejim, bölge halkını evlerini terk etmeye zorluyor.

Sivillerin daha fazla zarar görmesini istemeyen askeri muhalifler de direnişlerini bitirmek üzere "sivil ve askeri unsurların tahliyesi" adı altında rejim güçleriyle anlaşma imzalıyor.

Başkentin batısını ele geçiren Esad rejimi, Şam'ın tamamında hakimiyet sağlamak istiyor. Bu nedenle rejim güçlerinin, Şam merkezin doğusundaki Doğu Guta bölgesine odaklanması bekleniyor.