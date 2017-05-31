Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

El-Arabiya'nın haberine göre, Libya Adalet Bakanlığı, Seyfülislam Kaddafi'nin güvenli bir bölgede tutulduğunu açıkladı. Oğul Kaddafi, babasının 20 Ekim 2011'de memleketi Sirte'de öldürülmesinden bir süre sonra yakalanmıştı. Beş yıldan fazla cezaevinde tutuklu kalan Seyfül İslam 2015 yılında "gösterileri şiddet yoluyla bastırmak, göstericileri öldürmek, köy ve şehirleri kuşatmak ve kamu mallarına zarar vermek" suçlarından idam cezasına çarptırılmıştı.