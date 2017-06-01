Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Asya ülkesi Filipinler'in Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde geçtiğimiz hafta terör örgütü DEAŞ bağlantılı Ebu Sayyaf örgütüne yönelik operasyonun ardından bölgede şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Çoğunu yabancı teröristlerin oluşturduğu DEAŞ bağlantılı Maute militanlarının da şehre girdiği çatışmadalarda, terörist gruplar bazı bölgelere terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağını çekerek kontrol sağlamaya çalışmıştı.

Son gelişmelere göre Filipinli askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Filipinler ordusunun Marawi kentinin yüzde 90’ının kontrol ettiğini duyuruldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tuğgeneral Restituo Padilla, Marawi kentinin yüzde 10’unun DEAŞ’a bağlı örgütlerin işgali altında olduğunu söyledi. Padilla, askerlerin kentte temizleme çalışmalarını yürüttüğünü sözlerine ekleyerek, çatışmalar nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

ÇOK SAYIDA SİVİL KURTULDU

Ayrıca Tuğgeneral Padilla, hükümet güçleri tarafından çatışmanın başladığı geçtiğimiz haftadan bu yana en az 960 sivilin çatışma bölgesinden kurtarıldığını bildirdi.

TERÖRİSTLERİN ÜZERİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Öte yandan Filipinler güvenlik güçleri 100'den fazla teröristin öldürüldüğünü bildirdi. Öldürülen teröristlere ait olduğu belirtilen çok sayıda askeri mühimmat da ele geçirdi.