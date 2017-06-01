Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filipinler, terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı Maute grubunu Mindanao Adası'ndan temizlemek üzere ancak bugün cepheden kara haber geldi. Militanları vurmak için havalanan bir savaş uçağı, işgal altındaki Marawi kentinde yanlışlıkla askerleri hedef aldı. Dost ateşi altında kalan askerlerden 10'u öldü, sekizi yaralı.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Marawi'nin kalbindeki DEAŞ teröristlerine doğru alçalan iki SF-260 tipi jetten birinin hedefleri bombaladığını, diğerinin ise ıskaladığını söyledi. Bir trajedi yaşandığını belirten Lorenzana, "Askerlerimizin vurulması çok üzücü. Bir yerde bir bir hata olmalı" dedi.

Marawi'yi geçen hafta işgal eden teröristlerin kentten çıkarılması için büyük bir operasyon yürütülüyor. Lorenza'nın verdiği bilgiye göre, cephede Suudi Arabistan, Malezya, Endonezya, Yemen ve Çeçenistan'dan gelen teröristler var.

Ordu birlikleri Maute grubunun başındaki Isnilon Hapilon'u yakalayamayınca, militanlar kenti işgal etmişti.

İKİ BİN SİVİL KALDI

Bir haftadır ağır çatışmalara sahne olan kentten on binlerce sivil tahliye edildi. Ordu yetkilileri, çatışma hattının gerisinde iki bin kişinin daha kaldığnı tahmin ediyor ve şu an ilk hedef güvenli bir koridor açmak.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, kentin yüzde 90'ı kontrol altında. Tüm örgüt mensuplarının kısa sürede bölgeden temizlenmesi bekleniyor.