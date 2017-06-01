Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel ısınmayla mücadele için 2015'te imzalanan Paris İklim Anlaşması bir kez daha gündemde.

Seçim kampanyasında küresel ısınmanın uydurma olduğunu iddia eden ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini anlaşmadan çekmeye karar verdiği öne sürüldü.

Beyaz Saray'da konuşan Başkan Donald Trump ise iddiayı doğrulamadı ve son kararını yakın zamanda açıklayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Avrupa Birliği'nden de açıklama geldi. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ABD'nin anlaşmadan kolayca ayrılamayacağını söyledi.

Juncker, "Amerikalılar anlaşmadan öylece çekilemezler. 2016'nın kasım ayında yürürlüğe giren anlaşmadan ayrılmak üç ya da dört yıl alır. Bunu G-7 zirvesinde sayın Trump'a basit ve anlaşılır cümlelerle anlatmaya çalıştık" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Avrupa'nın Donald Trump'a Paris İklim Anlaşması konusunda karşı durması gerektiğini de ifade etti.

ABD'nin anlaşmadan ayrılma ihtimali Avrupa Birliği ve Çin'i bir araya getirdi. Çinli ve Avrupalı yetkililerin yapılan müzakerelerin ardından bir metin üzerinde uzlaştıkları ve bu metni cuma günü açıklayacakları iddia edildi.

Metinde Çin ve Avrupa Birliği'nin karbon emisyonlarının azaltılması konusunda ortak hareket edecekleri belirtiliyor.

Bildiride anlaşmaya taraf olan ülkelerden karbon salınımını azaltma sözlerine bağlı kalmaları isteniyor.

Avrupa Birliği ve Çin'in bu girişimi iklim değişikliğiyle mücadelede ipleri ABD'nin elinden aldıkları yorumlarına neden oldu.