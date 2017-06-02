Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijer yerel basınında çıkan haberlere göre, Nijer'in güneyinde göçmenleri taşıyan kamyonun bozulması sonucunda aralarında çocukların da olduğu 44 kişi susuz kalarak hayatını kaybetti. Nijer'in Bilma bölgesindeki Kızılhaç yardım kuruluşu yetkilisi Lawal Taher, Batı Afrika'dan Avrupa ülkelerine ulaşmak için yola çıkan göçmenlerden sadece 6 kişinin hayatta kaldığını söyledi.

Taher, hayatta kalmayı başaranların yakınlardaki bir köye götürülerek tedavi altına alındığını kaydetti. Lawal Taher, ölenler arasında 3 bebek ile 3 çocuk bulunduğunu belirtti. Ölenlerin Gana ve Nijer vatandaşı olduğu açıklandı.

Afrikalı göçmenler Avrupa'ya gitmek için Sahra Çölü'nü aşmak zorunda kalıyor. Cezayir'in çöl bölgesinde geçen yıl haziran ayında aralarında 20 çocuğun bulunduğu 34 kişinin cesedi bulunmuştu.