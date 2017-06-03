İran'ın Şiraz kentindeki meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 39 kişinin yaralandığı kaydedildi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın Nasr Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde gerçekleştiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
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İran'ın Şiraz kentindeki meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 39 kişinin yaralandığı kaydedildi. Sebebi henüz bilinmeyen patlamanın Nasr Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde gerçekleştiği öğrenildi.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Sputnik
Etiketler : iran,patlama,