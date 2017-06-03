Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasım 2016’da Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gönderilen Fransız astronot Thomas Pesquet görevini tamamladı ve dünyaya geri döndü. Kazakistan’a iniş yapan Pasquet’i Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aradı. Astronota teşekkürlerini sunan Macron "Sizinle gurur duyuyoruz, aylarca uzaydan gönderdiğiniz görüntüler sayesinde hepimize rüya yaşattınız" derken yeni gerçekleşmiş olan Cumhurbaşkanlık seçimlerini ima ederek "Gittiğinizden beri ülkede çok şey değişti" esprisini yaptı.

Toplam 196 günlük seyahatini tamamlayan ve 127 milyon kilometre arşınlayan astronot yavaş yavaş yerçekimine tekrar alışmaya başladığını duyurdu. Rus görevdaşı Oleg Novitskiy ile birlikte dünyaya doğru yol alan Pasquet 3saat 20 dakika yolculuk sonrası dünyaya ayak bastı. Sosyal medyada çok konuşulan iniş esprili tweetlere yer verdi. Astronotun yokluğunda olan büyük değişimlere "Gelince şok olacak" diyen Fransızlar yolculuk süresi hakkında da "Online verdiğimiz yemek siparişinden daha hızlı geldi" şeklinde yorumda bulundu.