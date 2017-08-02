Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran yönetimi, geçen ay aldığı yeni yaptırım kararı nedeniyle Washington'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikâyet etti. İran Meclis Başkanı Ali Laricani, yeni yaptırımların tarihi nükleer anlaşmanın bazı bölümlerini ihlal ettiğini söyledi.

İran ve ABD'nin de dahil olduğu 5+1 ülkeleri 2015'te tarihi bir nükleer anlaşma imzalamış ve nükleer programın ilişkin bir dizi şartı kabul etmesi karşılığında uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Ancak seçim kampanyasından beri bu anlaşmayı eleştiren ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, geçen ay balistik füze programındaki rollerini gerekçe göstererek İranlı altı firmaya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Rus haber ajansı Sputniknews'in haberine göre, söz konusu yaptırımları BM Güvenlik Konseyi'ne şikâyet eden Tahran'ın ABD'ye karşı başka bir dizi önlem daha açıklaması bekleniyor. İran medyası dün, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bu kararları ilgili bakanlıklara yakın zamanda ileteceğini duyurdu.