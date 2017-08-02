Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'nin haberine göre, Alabama eyaletinde 12 mahkum, pazar günü işe yeni başlayan gardiyanın tecrübesizliğinden yararlanarak firar etti.

Eyalet polisi, mahkumların gardiyanın tecrübesizliğinden yararlandığını, fıstık ezmesi sürerek tabela numarasını kapattıkları çıkış kapısını açmasını sağladığını açıkladı.

Mahkumların dikenli tellerin üzerinden yara almadan atlayabilmek için de tulumlarını ve battaniyelerini kullandıkları ifade edildi.

Kaçan mahkumlardan 11'nin 12 saat içinde yakalandığı, 24 yaşındaki Brady Andrew Kilpatrick isimli mahkumun eyalet dışına çıktığı, daha sonra Florida'da Tequesta polisi tarafından ele geçirildiği bildirildi.

Yerel emniyet yetkilisi James Underwood, kaçışın son derece akıllıca planlandığını ve hapishane yönetiminin kapıları numaralandırmanın yeni yollarını aradığını ifade etti.

Hapishaneden kaçmayı başaran mahkumların hırsızlık, uyuşturucu ve cinayete teşebbüsten hükümlü oldukları kaydedildi.