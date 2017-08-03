Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

Türkiye’nin Körfez kriziyle birlikte Katar ve Suudi Arabistan ile diğer 4 ülke arasındaki siyasi tartışmaların merkezine kaymasının ardından Orta Doğu’da taşlar yerinden oynuyor. ABD ve Rusya’nın sürece sessiz kalması ve krizi fırsata çevirip taraflarla silah pazarlığına başlaması ile birlikte Ankara bölgedeki tansiyonu düşürmek üzere devreye girdi. Ankara’nın Körfez hamlesinin ardından ABD’li Başkanı Donald Trump’ın DEAŞ ile Özel Temsilcisi Brett McGurk, İdlib konusunda Türkiye’yi suçlayan ifadeler kullandı. McGurk’un açıklamaları “ABD, İdlib’de yeni oyunu tezgahlamadan önce kılıf uyduruyor” şeklinde değerlendirilirken, bölgede ABD’ye karşı denge olarak görülen Rusya’dan da sürpriz bir hamle geldi. Moskova, Humus’taki muhalif gruplara “çatışmasızlık” anlaşmasının Ankara yerine Kahire’de imzalanması için girişimler başlattı. ABD’nin Rakka operasyonunu bahane edip PKK/YPG’yi silahlandırma girişimlerine hız vermesi, Washington’ın Suriye’deki kantonları birleştirme planlarından geri adım atmadığını ortaya koyarken, Rusya’nın bu hamlesi ise Körfez ülkeleri ile geçtiğimiz hafta silah pazarlıklarına başlamasının ardından gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

MUHALİFLER ÇEKİNCELİ

Moskova’nın bu tutumuna yönelik Ankara şimdilik beklemede. Diğer taraftan “Ahrar eş-Şam” ve “Ceyş el İzze”nin de aralarında bulunduğu 11 grup anlaşma için Türkiye’nin gözlemciliğine bağlı kalarak bu anlaşmaya çekinceyle yaklaştı. Muhalifler, Guta ateşkesinde olduğu gibi Rusya’nın baskı kurmaya hazırlandığını iddia ediyor. Türkiye Gazetesinin ulaştığı anlaşmanın taslak metninde 14 madde yer alıyor. Muhaliflerin özellikle yer almasını istedikleri, “Bütün yabancı milislerin ve bilhassa Suriye’nin ulusal kimliğine aykırı mezhepçi şiarlara sahip olanların Suriye’den çıkarılması için belirlenmiş bir zaman çizelgesine Rusya’nın diğer tarafla birlikte bağlı olması” ifadeleri bu anlaşma metninde bulunmuyor. Diğer taraftan Moskova, “Suriye rejimini ve müttefiklerini çatışmasızlık bölgesindeki ateşkes rejimine disiplinli bir şekilde bağlı kalmaya” çağıran düşünceyi bu taslaktan çıkardı.