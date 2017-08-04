Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

İran’da 19 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 57 oy alarak yeniden kazanan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke lideri Hamaney tarafından onaylandı. Dört yıl daha cumhurbaşkanı olarak görev yapacak olan Ruhani için yarın mecliste yemin töreni düzenlenecek. Türkiye’yi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin temsil etmesi beklenen törene, birçok ülke devlet başkanı, dışişleri bakanı ile AB Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini ile Batı dünyasından üst düzey yetkililerin katılması bekleniyor.