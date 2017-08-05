Krizin başladığı günlerde Katar’a asker gönderen Türkiye, şimdi ortak tatbikat düzenleyecek. Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Muhammed bin Nasır el-Muhennedi, Doha’nın güneydoğusundaki Hamed Limanı’na gelen TCG Gökova Fırkateyni’ni ziyaret etti. Muhennedi, Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt komutasındaki fırkateyne gerçekleştirdiği ziyarette teknolojik donanım ve silahlanma ile ilgili bilgi aldı. Ziyarette, tatbikatın 6-7 Ağustos’ta yapılması konusunda koordinasyon sağlandığı belirtildi. Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği deniz tatbikatlarına katılmak üzere 214 kişiden oluşan askerî birliğiyle pazartesi Hamed Limanı’na ulaşmıştı.