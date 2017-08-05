Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Krizin başladığı günlerde Katar’a asker gönderen Türkiye, şimdi ortak tatbikat düzenleyecek. Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Muhammed bin Nasır el-Muhennedi, Doha’nın güneydoğusundaki Hamed Limanı’na gelen TCG Gökova Fırkateyni’ni ziyaret etti. Muhennedi, Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt komutasındaki fırkateyne gerçekleştirdiği ziyarette teknolojik donanım ve silahlanma ile ilgili bilgi aldı. Ziyarette, tatbikatın 6-7 Ağustos’ta yapılması konusunda koordinasyon sağlandığı belirtildi. Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği deniz tatbikatlarına katılmak üzere 214 kişiden oluşan askerî birliğiyle pazartesi Hamed Limanı’na ulaşmıştı.