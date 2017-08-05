İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yemin töreninde nükleer antlaşma kapsamında Tahran'a yönelik uygulanan yaptırımları eleştirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ı, siyasi intihar riskinde bulunduğu konusunda uyardı. Ruhani, konuşmasında antlaşmaya uyduğunu ancak Trump'ın antlaşma kapsamındaki kuralları ihlal ettiğini söyledi.
Ruhani, Trump'ı uyardı
05.08.2017 - 20:55 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 20:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ı nükleer antlaşma kapsamında Tahran'a uygulanan yaptırımlar konusunda uyararak, Trump'ın siyasi intihar riskinde bulunduğunu söyledi.
Etiketler : İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani,ABD Başkanı Donald Trump,TAHRAN,
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