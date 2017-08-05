İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yemin töreninde nükleer antlaşma kapsamında Tahran'a yönelik uygulanan yaptırımları eleştirerek, ABD Başkanı Donald Trump'ı, siyasi intihar riskinde bulunduğu konusunda uyardı. Ruhani, konuşmasında antlaşmaya uyduğunu ancak Trump'ın antlaşma kapsamındaki kuralları ihlal ettiğini söyledi.