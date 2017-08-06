Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Filistin ulusal mutabakatının sağlanması için harcanan tüm çabaları boşa çıkardığını belirterek, "Abbas'ın Gazze'deki Filistinlilere yönelik artırdığı cezalandırıcı uygulamaları, Batı Şeria'yı Gazze'den ayırma siyasetindeki ısrarının bir delilidir." ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Ramallah'taki Filistin yönetiminin, İsrail'in sınır kapılarında topladığı ve Gazze'deki Filistinlilerin vergi olarak ödediği paralardan Gazzelileri mahrum etmesi, Ramallah yönetimi ile İsrail'in, Gazze karşıtı uyumlu bir politika izlediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas'ın Gazze'de kurulan idarinin komitenin feshine kadar Gazze Şeridi'ne tahsis edilen mali ödemelerin azaltılmasına devam edileceğini söylemişti.

Abbas, "Gazze'deki elektrik krizinin de Hamas'ın kurduğu idari komiteye bağlı olduğunu ve söz konusu yapının feshi halinde de krizin çözüleceğini" kaydetmişti.

Hamas, mart ayının ortalarında Gazze'de hükümet işlerinin yürütülmesi için komite kurmuştu.

Filistin yönetimi, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmiş, bunun üzerine İsrail hükümeti Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı.

İsrail, haziran ayı içinde Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriği aşamalı olarak 32 megavat düşürmüş, İsrail'in ve Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin yönetiminin ambargosuna maruz kalan Gazze'de yaşanan elektrik krizi nedeniyle yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bölgede günde sadece 4 saat elektrik verilir hale gelinmişti.

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti. Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar öncülüğünde uzlaşma görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamamıştı.

Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Fetih ve Hamas yetkilileri, uzlaşı anlaşmasının uygulanması ve bölünmenin sona ermesi amacıyla son olarak 8 Şubat 2016'da Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti.