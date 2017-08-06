Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Quebec eyaletinin başkenti Quebec City'de yaşayan Müslümanların, kendilerine mezar yeri verilmesi yönündeki talepleri, belediyenin Notre-Dame-de-Belmont Mezarlığının yanındaki 6 dönümlük araziyi Müslümanlara tahsis etmesiyle sonuçlandı.

6 DÖNÜMLÜK ARAZİYE MÜSLÜMAN MEZARLIĞI

Quebec City İslam Kültür Merkezi'nin, belediyeye ait 6 dönümlük eski bir kar toplama alanına 270 bin Kanada doları (213 bin 300 ABD doları) tutarındaki teklifi, Quebec City Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Müslüman mezarlığının sonbaharda faaliyete geçmesi bekleniyor.

BAŞBAKAN TRUDEAU'YA TEŞEKKÜR

Quebec City'de yaşayan Müslümanların 20 yıldır her cenaze için devam eden yüzlerce kilometrelik yol katetme çilesinin sona ermesi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu da sevindirdi.

Sorunun çözülmesine öncülük eden Quebec City Belediye Başkanı Regis Labeaume'yi, Twitter hesabından tebrik eden Başbakan Trudeau, "Onur ve haysiyet için önemli ve cesur bir adım. Belediye Başkanı Labeaume'yi harekete geçtiği için tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Quebec City İslam Kültür Merkezi Başkanı Muhammed Labidi de "tarihi bir gün" olarak nitelediği karar için, Belediye Meclisine ve Başkan Labeaume'ye teşekkürlerini iletti.

REFERANDUM BİLE YAPILDI

Quebec City'de Müslüman mezarlığı olmaması nedeniyle kente yakın bir yerde mezar yeri araştıran cami yönetimi, kentin 35 kilometre güneybatısındaki 6 bin 400 kişinin yaşadığı Saint-Apollinaire'deki 5,5 dönümlük bir arazi için 215 bin dolar ödeyerek mezar yeri açmak istemişti. Saint-Apollinaire Belediye Başkanı Bernard Ouellet tarafından da desteklenen proje, arazinin statüsünün değişecek olması nedeniyle Kanada yasaları gereği nisan ayında ilana çıkmıştı.

İlan sonrası kentte organize olan bir grup, haftalarca kapı kapı dolaşarak, halktan projeye karşı çıkmalarını istemişti. Bunun üzerine, 16 Temmuz'da referanduma gidilmesine karar verilmişti. Söz konusu arazinin yakınlarında yaşayanlar referandumda arazinin kabristan yapılmasına karşı çıkmıştı.

Quebec City'de geçen ocak ayında 6 kişinin öldüğü terör saldırısının kurbanlarından birinin cenazesi, kentte Müslüman mezarlığı olmadığı için 267 kilometre uzaklıktaki Laval kentinde bulunan Müslüman mezarlığına defnedilebilmişti.