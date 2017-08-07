Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamptaki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki aile arasında toprak mülkiyeti konusundaki anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Filistinli grupların kampta sükuneti sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

Resmi verilere göre, 135 bin metrekarelik bir alana kurulu olan kampta 25 bin kişi yaşıyor.