Kamptaki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki aile arasında toprak mülkiyeti konusundaki anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Filistinli grupların kampta sükuneti sağlamaya çalıştığı kaydedildi.
Resmi verilere göre, 135 bin metrekarelik bir alana kurulu olan kampta 25 bin kişi yaşıyor.
Lübnan'da mülteci kampında silahlı kavga
07.08.2017 - 03:34 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 03:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bulunan Burc eş-Şemali mülteci kampında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kamptaki emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki aile arasında toprak mülkiyeti konusundaki anlaşmazlık silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : lübnan,mülteci suriyeli,
494401 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/494401.aspx
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