Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri üsse yapılan saldırının faillerine en ağır cezanın verileceğini söyledi.

Devlet Başkanı Maduro, devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia yakınlarındaki Paramacay üssüne saldırıyı düzenleyen 20 kişiden 2'sinin öldürüldüğünü, 1'inin yaralı ele geçirildiğini, 7'sinin yakalandığını ve 10'unun kaçtığını belirtti.

Ordu ve emniyet güçlerinin kaçan saldırganların peşinde olduğunu ifade eden Maduro, "Bu terör saldırısını düzenleyenlere en ağır cezanın verilmesini isteyeceğim" dedi.

Paramacay askeri üssüne dün sabah erken saatlerde terör saldırısı düzenlenmişti.

Daha sonra üsse saldıran grup, hükümete bağlı askeri birlikler tarafından bozguna uğratılmıştı. Askeri üssün yakınlarında yapılan protestoda yerel bir lider vurularak öldürülmüştü.

Askeri üsse saldırı düzenleyenlerden sadece birinin asker olduğu ve birkaç ay önce firar ettiği belirtildi.

BAŞSAVCI GÖREVDEN ALINDI

Venezuela'da yaşanan siyasi kriz komşu ülke Brezilya'nın da gündemide. Brezilya, Venezuela'da yeni kurulan Kurucu Meclis'in başsavcıyı görevden almasına eleştiride bulundu.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın Kurucu Meclis tarafından görevden alınmasını "keyfi ve yasa dışı" olarak niteledi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, internet üzerinden paylaştığı videoda, komşu ülke Venezuela'da devam eden siyasi krizin endişe verici olduğunu ve ülkesinin, "Venezuela halkının tarafında" olduğunu belirtti.

Temer, "Güney Amerika'da demokratik olmayan alternatifler için daha fazla yer yok" ifadesini kullandı.

Venezuela'da yeni seçilen Kurucu Meclis dün Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ın görevden alınmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Bir dönem Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun müttefiki olan Ortega nisan ayında hükümete yakın Yüksek Mahkemenin, Ulusal Kongre'nin yetkilerini elinden alma girişiminin ardından patlak veren siyasi krizde, hükümetin ülkenin anayasal düzenini ortadan kaldırmaya çalıştığını savunarak hükümet karşıtlarının safında yer almıştı.

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk nisan başında yaşanan siyasi krizin ardından sokak protestolarına dönüşmüştü.

Gösteriler sırasında güvenlik güçleriyle protestocular arasında yaşanan çatışmalarda 120 kişi hayatını kaybetmişti.