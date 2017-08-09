Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’in Levallois-Perret bölgesinde bir saldırgan, kullandığı aracı devriye görevi için kışladan ayrılan askerlerin üzerine sürdü. Olayda 2’sinin durumu ağır olmak üzere 6 asker yaralandı. Saldırgan aracıyla olay yerinden kaçarken, bölge güvenlik çemberine alındı. Olaya ilişkin araştırma sürüyor.



Fransa'da 2015'te meydana gelen Paris saldırılarından sonra ilan edilen OHAL uygulaması uyarınca 10 binden fazla asker sokaklarda, başta kamu binalarının bulunduğu önemli bölgelerde devriye gezmeye başlamıştı.