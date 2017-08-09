Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’in banliyölerinden Levallois-Perret’de bir kişi sabah saatlerinde aracını devriye gezen askerlerin üzerine sürmüştü. Olayda 6 askeri yaralayan saldırgan, polisin operasyonuyla Calais’ye doğru giderken A16 otoyolunda yakalandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği lüks marka arabasıyla olay yerinden kaçan saldırganı ateş açarak durdurulabildi. Zanlı, polisin açtığı ateş sonucu yaralı olarak yakalandı.

Yakalanan kişinin 1980 doğumlu olduğu belirtilirken, kimliği henüz açıklanmadı. Zanlının Paris’i terk etmek amacıyla Manş Denizi kıyısındaki Calais’ye doğru gittiği belirtildi. Polis, saldırganın terör bağlantısının olup olmadığına dair ise açıklama yapmadı. Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı.