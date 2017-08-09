Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta, Suriye'nin orta kesimindeki Humus'ta ateşkes sağladığını açıklamış ancak AA muhabirleri ulaştıkları anlaşma metninde bölgedeki yalnızca bir ve etkisi sınırlı bir grubun imzasının bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Humus temsilcisi Fatih Hassun da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'nın ateşkesin tek garantörü gibi davranmasına itiraz ettiklerini söylemişti.

Muhalif grupların tırlarının girişi engelleniyor

ÖSO tarafından dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamada, önceki gün Rusya'nın bölgeye 12 tırlık yardım sokmaya çalıştığı ancak anlaşmayı kabul etmeyen bölgedeki muhalif grupların tırların girişini engellediği belirtildi.

Humus ve Hama kırsalında, Rusya'nın geçen hafta öncülük ettiği anlaşmanın geçersiz olduğu ve yeni anlaşma için bölgedeki tüm yerel aktörleri içeren 6 temsilci belirlendiği bildirilen açıklamada, "Dera ve Doğu Guta da dahil tüm kurtarılmış bölgelerin dosyalarının bir arada ele alınmasının" da teklif edildiği aktarıldı.

Açıklamada, yeni anlaşmayı oluşturmak için tarih belirlemek üzere anlaşıldığı ifade edildi.

Dışarıdan aracılık edenlerin rolünün ortadan kaldırıldığı, yalnızca komitenin yetkilendirdiği kişilerin aracılığının kabul edileceği belirtilen açıklamada, tutukluların serbest bırakılması konusu dahil müzakerelerin temeli olarak "devrimin ilkelerine" bağlı kalınacağının altı çizildi.

Rus tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.