Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “İki ülke arasındaki risk, özellikle kullanılan dil konusunda çok yüksek. Güç kullanmak için doğrudan tehditler duyuyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore’nin çok sayıda sivil kayıpla sonlanacağını söyledi. Pyongyang’ın Guam’ı ve ABD askeri üssünü vurma tehditleri sona ermiyor. Bu bizi elbette endişelendiriyor” dedi.