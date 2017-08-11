Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “İki ülke arasındaki risk, özellikle kullanılan dil konusunda çok yüksek. Güç kullanmak için doğrudan tehditler duyuyoruz. Aynı zamanda ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore’nin çok sayıda sivil kayıpla sonlanacağını söyledi. Pyongyang’ın Guam’ı ve ABD askeri üssünü vurma tehditleri sona ermiyor. Bu bizi elbette endişelendiriyor” dedi.
Lavrov: ABD-Kuzey Kore gerilimi birçok can alabilir
11.08.2017 - 17:41 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Kuzey Kore arasındaki krizin yol açacağı tam teşekküllü bir savaş riskinin yüksek olduğunu, bu nedenle birçok kurban verilebileceğini söyledi.
Etiketler : lavrov,abd,kuzey kore,rusya,
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