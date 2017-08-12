Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

ABD destekli Musul operasyonun sona ermesi ile birlikte DEAŞ'li terörist grupların bir kısmının kentin güneyindeki Kerkük'e bağlı Hawice kasabasına ve Türkmen bölgesi Taze ve Tavuk bölgelerine geçtikleri tespit edilmişti. Bu gece yarısından sonra DEAŞ'li terörist gruplar ile Peşmerge birlikleri arasında çok şiddetli çatışmaların başladığı belirtiliyor.

Bölgede sadece sivil Türkmen ve Kürtlerin olması bölgedeki yerel halkı korkulurken çatışmaların Şii Türkmen bölgelerine sıçrama riski olduğu ve DEAŞ'in bölgede çok sayıda sivili öldürebileceği belirtiliyor. Diğer taraftan Çatışmaların DEAŞ'in düşman ilan ettiği Kakai köylerinde devam ettiği bölgeden gelen haberler arasında.