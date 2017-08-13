Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından Kuzey Kore’ye yönelik sert açıklamalarından sonra tatilini geçirdiği New Jersey’de gazetecilerle bir araya gelen Trump, Pyongyang’a yönelik tehditlerini sürdürdü. Açıklamalarının tansiyonu yükselttiğine yönelik eleştirileri cevaplandıran Trump, “Bu ülkede benim söylediklerimden mutlu olan onlarca milyon insan var çünkü nihayet ülkemiz, ulusumuz ve dostlarımız için dik duran bir başkan var” dedi.

Trump, Kim Jong-un’u kastederek sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanın bana bu adamın yaptıkları yanına kalmayacak. Açık bir şekilde bir tehdit savurursa ki bunu yıllardır yapıyor, ailesi yıllarca yaptı. Guam’a, toprakları veya bir müttefikine yönelik bir şey yaparsa bundan gerçekten pişman olacak.”



3.5 MİLYON K.KORELİ ORDUYA BAŞVURDU

Bu arada nükleer krizin başlamasının ardından 3.5 milyon Kuzey Koreli gönüllü olarak orduya katılmak için başvurdu. 2015 yılında Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki silahsız bölge konusunda yaşanan krizde de yaklaşık 1 milyon kişinin benzer bir davranışta bulunmuştu.