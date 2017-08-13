Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaman ellerinden dolayı toplum tarafından dışlanan çocuğun hastalığı da belli değil. Mahalli doktorlar teşhiste yetersiz kalırken aile de maddi imkânsızlık sebebiyle Tarık’ı donanımlı hastanelere götüremiyor. Tarık, “Bu durumdan kurtulmak, diğer çocuklar gibi olmak istiyorum” derken ailesi, çocuğun hastalığının tedavisinin olduğuna ve bir gün onun hastalıktan kurtulacağına inanıyor.