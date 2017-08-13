Kocaman ellerinden dolayı toplum tarafından dışlanan çocuğun hastalığı da belli değil. Mahalli doktorlar teşhiste yetersiz kalırken aile de maddi imkânsızlık sebebiyle Tarık’ı donanımlı hastanelere götüremiyor. Tarık, “Bu durumdan kurtulmak, diğer çocuklar gibi olmak istiyorum” derken ailesi, çocuğun hastalığının tedavisinin olduğuna ve bir gün onun hastalıktan kurtulacağına inanıyor.
Kocaman elli çocuk
13.08.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 13.08.2017 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’da şekil bozukluğu olan devasa ellerle dünyaya gelen 12 yaşındaki Tarık’ın durumu zamanla iyice kötüleşti.
Etiketler : Hindistan,şekil bozukluğu,dev el,
495879 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495879.aspx
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