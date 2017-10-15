Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mogadişu'da 180'den fazla insanın ölümüne ve 100'den fazla insanın da yaralanmasına sebep olan bombalı saldırı sonrası güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalaranın gerçekleştirildiği bölgede Associated Press muhabirinin kamerasına takılan bir an ise dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Fotoğrafta bombalı saldırı sonrası hayatını kaybeden bir kişiye ait parçaları karton kutuda taşıyan iki çocuk görülüyor. Bölgedeki AP muhabiri, çocukların bölgede enkaz kaldırma çalışmaları yürüten güvenlik güçleri ve sivillere yardım ettiğini ifade etti.

Mogadişu'daki hain terör saldırısını terör örgütü DEAŞ bağlantılı Eş-Şebab'ın gerçekleştirdiği düşünülüyor.