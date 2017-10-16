Osman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda ölenlerin sayısının 276'ya yükseldiğini, yaklaşık 300 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Daha önce hastane kaynakları tarafından, Safari Otel yakınları ile Medine-i Münevvere bölgesinde düzenlenen 2 ayrı saldırıda 231 kişinin öldüğü, 275 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.