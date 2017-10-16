Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters'ın haberine göre Mogadişu'da otobüs duraklarının olduğu bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası ölü sayısının 300'ü geçtiği bildirildi. 300'den fazla insanın da yaralandığı belirtilen haberde onlarca kişinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

YÜZLERCE KİŞİ KATLİAMI PROTESTO ETTİ

Başkent Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı katliam sonrası sokaklara dökülen yüzlerce kişi yaşanan katliamı protesto etti.

BAŞ ŞÜPHELİ EŞ-ŞEBAB

Yanı sıra Al Jazeera'nın haberine göre bölgede faaliyet gösteren ve katliamın baş şüphelisi olarak görülen Eş-Şebab terör örgütü saldırıyı kendilerinin yapmadığını öne sürdü.

TÜRKİYE DIŞINDA SESİNİ YÜKSELTEN NEREDEYSE YOK

Korkunç saldırıda ölü sayısının artmasına karşın dünyanın büyük bölümünün yaşanan dehşeti görmezden gelmesi tepki çekiyor.

Öte yandan bölgedeki en büyük trajedilerden birine dönüşen katliam sonrası Türkiye'nin süratle bu ülkeye yardım göndererek Somali halkının yaralarını sarmaya çalışması büyük takdir topladı.

Hain saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Mogadişu'ya tıbbi yardım ve ambulans uçak gönderilmişti.