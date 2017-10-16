Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Diaa Hadad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının Humus'un Telbise ilçesine dört hava saldırısında bulunduğunu söyledi.

Bombardımanda biri ağır, 6 sivilin yaralandığını ve yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını belirten Hadad, çok sayıda evin hasar gördüğünü aktardı.

Humus'un 13 kilometre kuzeyinde yer alan Telbise ilçesi, 5 yıldır rejim güçlerinin kuşatması altında bulunuyor.

Bölgedeki askeri muhalifler ile Beşşar Esad rejimi güçleri, Astana sürecinde belirlenen çerçevede 4 Ekim'de ateşkes mutabakatına varmıştı.