Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Diaa Hadad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait savaş uçaklarının Humus'un Telbise ilçesine dört hava saldırısında bulunduğunu söyledi.
Bombardımanda biri ağır, 6 sivilin yaralandığını ve yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını belirten Hadad, çok sayıda evin hasar gördüğünü aktardı.
Humus'un 13 kilometre kuzeyinde yer alan Telbise ilçesi, 5 yıldır rejim güçlerinin kuşatması altında bulunuyor.
Bölgedeki askeri muhalifler ile Beşşar Esad rejimi güçleri, Astana sürecinde belirlenen çerçevede 4 Ekim'de ateşkes mutabakatına varmıştı.