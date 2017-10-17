Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen anayasaya aykırı sözde bağımsızlık referandumu sonrası yükselen tansiyon sonucunda Bağdat yönetimi harekete geçti. Kısa sürede Kerkük dahil çok sayıda kenti ve stratejik bölgeyi kontrol altına alan Irak ordusunu ilerleyişini sürdürüyor.
Yanı sıra Reuters'ta yer alan habere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Irak'taki Kürt gruplara "iç savaşı" önleme çağrısında bulundu.
Yaşanan gelişmeler sonucu köşeye sıkışan Barzani yönetiminin bir çıkış yolu aradığı belirtiliyor.