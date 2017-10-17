Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak güçleri ile Peşmerge arasında çatışma endişesi nedeniyle evlerini terk eden Kürt vatandaşlar kentte kontrolün sağlanmasının ardından Kerkük'e dönüyor.

Erbil ve Süleymaniye tarafından Kerkük'e dönen aileler, ordu ve polis güçlerinin denetimindeki kontrol noktalarından şehre alındı.

Yoğunluk sebebiyle kontrol noktalarında zaman zaman izdiham oluştu.

"Ordunun kente girip herkese zarar vereceğini söylediler"

AA muhabirine konuşan Ako Reşit adlı vatandaş, asılsız söylentiler nedeniyle dün Kerkük'ten ayrıldıklarını belirtti. Reşit, "Biz istemeden kentimizi terk ettik. Başımızdaki siyasilerin yaptıkları açıklamalar bizi korkuttu. Ordunun kente girip herkese zarar vereceğini söylediler." dedi.

Kerkük'e dönenler arasında yer alan Esat Muhsin de "Kentimizde bize ve tüm vatandaşlara hizmet eden her kim olursa başımız üstünde yeri var. Biz rahat ve düzgün bir vatandaşlık hayatı yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Ali İsmail adlı bir başka Kürt vatandaş ise "Biz bu hallere düşmeyi hak eden insanlar değiliz ve olmamalıydık. Ne yazık ki kentini terk eden insanlar siyasilerin ve liderlerinin hatalarının kurbanı oldular." ifadelerini kullandı.